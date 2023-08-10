Бизнесмена месяц удерживали взаперти и избивали из-за долга в Санкт-Петербурге

Предпринимателя удерживали больше месяца взаперти в Санкт-Петербурге из-за долга 10 млн рублей. Об этом 10 августа сообщил источник «Известий».

40-летний мужчина находился в плену с июня. 8 августа его отвели к банкомату, чтобы он снял 145 тыс. рублей. В тот же день пострадавший смог обратиться за помощью.

У предпринимателя зафиксированы различные травмы, в том числе переломы и ушибы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Под подозрением находится 33-летний бизнес-партнер пострадавшего.

21 июля сообщалось, что предприниматель из Москвы столкнулся с украинскими мошенниками, которые потребовали сфотографировать для них полигон Алабино. Изначально мужчина хотел приобрести виртуальные очки и джойстик к ним за 81 тыс. рублей, но не получил заказ. Он связался с неким «менеджером», который пообещал вернуть средства в двойном объеме, если собеседник отправит ему фотографии военного полигона.