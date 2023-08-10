МИД РФ не посчитал создание Совета Украина – НАТО угрозой для страны

Создание Совета Украина – НАТО не поведет за собой никаких новых угроз для России, это «лишь смена вывески». Об этом 10 августа рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Принципиальных изменений или новых угроз для России создание Совета Украина – НАТО не несет. Формирование такой структуры вместо ранее действовавшей одноименной комиссии, по сути, лишь смена вывески», — сказал Галузин.

Дипломат также заявил, что такой шаг станет по большей части демонстративным и таким образом отобразит хотя бы небольшой прогресс в евро-атлантических устремлениях украинского руководства. По его словам, решения, принятые на недавнем саммите Североатлантического блока в Вильнюсе, помогают использовать Украину для защиты интересов Запада по отношению к России.

Ранее, 11–12 июля, в столице Литвы, Вильнюсе, прошел саммит НАТО, на котором собрались лидеры всех стран альянса. Это было первое заседание блока в формате Совета Украина – НАТО. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита были бы идеальными, если бы страна получила приглашение на вступление в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.