На Тайване истребитель совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

В ходе показательных полетов истребитель IDF ВВС Тайваня совершил аварийную посадку из-за воспламенившегося двигателя. Об этом 10 августа сообщает новостное агентство Focus Taiwan.

Самолет совершил аварийную посадку близ города Тайчжун, где расположена база ВВС Цинцюаньган. Здесь в четверг, 10 августа, проходят показательные полеты ВВС Тайваня. По словам очевидцев, возгорание произошло вскоре после того, как истребитель набрал высоту. После того как диспетчеры связались с пилотом и сообщили ему о подозрительном пламени, самолет совершил посадку.

Истребители IDF местного производства находятся на вооружении Тайваня уже 31 год, с 1992-го. IDF ― одна из основных моделей воздушного флота острова наряду с французскими Mirage-2000 и американскими F-16.

Ранее, 9 августа, стало известно, что 10 самолетов ВВС КНР вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Воздушные суда сопровождались пятью китайскими военными кораблями, которые находились в состоянии боевой готовности.

Всего в море было обнаружено 25 самолетов ВВС КНР, в том числе истребители J-10 и J-16, бомбардировщики H-6.