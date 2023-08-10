В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза

Нефтебаза загорелась в Ровненской области на северо-западе Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.

«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв нет», — сообщил он.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

«Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет», — отметил Коваль.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прозвучали в Черниговской области Украины. Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

7 августа в Днепропетровской области на востоке Украины ночью произошел пожар после взрыва. По словам главы областной администрации Сергея Лысака, пострадавших и погибших нет.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.