Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных о военных эшелонах
Происшествия
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Оренбургской области
Общество
Судьба 12 человек остается неизвестной в результате взрыва в Сергиевом Посаде
Мир
Китай отреагировал на введение ограничений на американские инвестиции
Армия
Балицкий рассказал об успешной ликвидации российской ПВО ракет HIMARS в Запорожье
Мир
На Тайване истребитель совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя
Общество
ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества
Мир
В Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты
Армия
На купянском направлении российские войска улучшили свое положение
Происшествия
Бизнесмена месяц удерживали взаперти и избивали из-за долга в Санкт-Петербурге
Армия
Пушилин рассказал об отступлении украинских боевиков из Урожайного
Мир
МИД РФ не посчитал создание Совета Украина – НАТО угрозой для страны
Происшествия
Трехлетний ребенок из Петербурга выжил после падения из окна
Сюжет:

В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза

0
Фото: t.me/vitalykoval8
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтебаза загорелась в Ровненской области на северо-западе Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.

«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв нет», — сообщил он.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

«Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет», — отметил Коваль.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Разброс полетов: нанесен мощный удар по авиабазам Украины
Ракетные атаки не дают ВВС киевского режима поддерживать сухопутные подразделения

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прозвучали в Черниговской области Украины. Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

7 августа в Днепропетровской области на востоке Украины ночью произошел пожар после взрыва. По словам главы областной администрации Сергея Лысака, пострадавших и погибших нет.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023