Система противовоздушной обороны России в Запорожской области сбивает все ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 10 августа сообщил «РИА Новости» врио главы региона Евгений Балицкий. Он рассказал, что сначала украинские боевики использовали ракеты «Точка-У», с ними ПВО легко справлялись.

«Потом появились HIMARS, которые сначала не могли сбивать. Из шести или 12 долетали практически все, поражали очень большое количество инфраструктуры, мосты выбивали, депо железнодорожные, военные объекты. Мы научились с ними тоже работать. Сейчас «химеры» практически неэффективны», — рассказал Балицкий.

По словам Балицкого, кроме ракет HIMARS, сейчас Украине начали поставлять ракеты Storm Shadow. Он уточнил, что такой вид аппаратов пока что осваивается ПВО. На данный момент противовоздушные системы пропускают лишь одну из четырех ракет, когда ранее долетали все четыре.

Ранее, 8 августа, украинские власти запросили немецкие управляемые ракеты Taurus. Однако правительство Германии пока не спешит с поставкой оружия в страну, в то время как Франция и Великобритания поставляют аналогичные Storm Shadow.

3 августа глава минобороны Германии высказался против передачи ракет Taurus Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды. Против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus высказался в тот же день и депутат от правящей СДПГ Ральф Штегнер.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет активизировалось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.