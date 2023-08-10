Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на автосервисе в Домодедово был потушен
Армия
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Общество
«Известия» показали последствия падения сбитого над Одинцовским округом БПЛА
Армия
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях
Армия
Развожаев сообщил об отражении попытки атаки БПЛА у Севастополя
Мир
В ВСУ пожаловались на неспособность инструкторов НАТО подготовить солдат к бою
Происшествия
В Москве трое детей пострадали от возгорания в квартире электросамоката
Происшествия
В результате обстрела Горловки украинскими боевиками погиб мирный житель
Общество
Летевший из Турции в Москву самолет сел в петербургском аэропорту Пулково
Мир
Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства
Общество
Гогунский рассказал о цели неудавшегося визита в Грузию
Политика
В МИД РФ назвали условия мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте
Сюжет:

Дипломаты уличили США в признании провала своей стратегии по Украине

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настойчивость, с которой администрация США призывает помогать Украине всеми возможными способами вопреки снижению общественной поддержки такой политики, фактически является признанием Вашингтоном провала своей стратегии на украинском направлении. Об этом в четверг, 10 августа, заявили в Telegram-канале дипмиссии РФ.

«Американцы продолжают делать вид, что «всё в порядке и идет по плану». Тогда как неудачи в проведении столь разрекламированного в США «контрнаступления» признают всё больше аналитиков в самих Соединенных Штатах», — говорится в сообщении ведомства.

В дипмиссии призвали одуматься тех, кто принимает решения в Вашингтоне по украинскому кризису. По словам дипломатов, все ранее предпринятые действия ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя.

«Запад перейдет к стратегии долгосрочного конфликта»
Эксперты оценили итоги встречи по Украине в Саудовской Аравии

Ранее, 9 августа, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос о поддержки Киева Вашингтоном, рассказал, что продолжение помощи украинской стороне важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров, союзников США, а особенно — для сторонников НАТО.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что, когда США поймут, что Украина провалила контрнаступление и приносит лишь убытки, они попытаются «слить» ее.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023