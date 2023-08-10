Настойчивость, с которой администрация США призывает помогать Украине всеми возможными способами вопреки снижению общественной поддержки такой политики, фактически является признанием Вашингтоном провала своей стратегии на украинском направлении. Об этом в четверг, 10 августа, заявили в Telegram-канале дипмиссии РФ.

«Американцы продолжают делать вид, что «всё в порядке и идет по плану». Тогда как неудачи в проведении столь разрекламированного в США «контрнаступления» признают всё больше аналитиков в самих Соединенных Штатах», — говорится в сообщении ведомства.

В дипмиссии призвали одуматься тех, кто принимает решения в Вашингтоне по украинскому кризису. По словам дипломатов, все ранее предпринятые действия ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя.

Ранее, 9 августа, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос о поддержки Киева Вашингтоном, рассказал, что продолжение помощи украинской стороне важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров, союзников США, а особенно — для сторонников НАТО.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что, когда США поймут, что Украина провалила контрнаступление и приносит лишь убытки, они попытаются «слить» ее.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.