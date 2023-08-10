В результате обстрела Горловки украинскими боевиками погиб мирный житель. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил мэр города Иван Приходько.

По предварительным данным, снаряды националистов пришлись на Кировский район и улицу Кирова. В частности, на улице Кирова повреждения получил жилой дом, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу выпустили четыре снаряда калибра 152 мм, отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Накануне, 9 августа, несколько центральных районов Горловки также попали под обстрел со стороны украинских националистов. На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», женщина рассказала об атаке своего дома. Как уточнили очевидцы, ее сын пострадал от осколков разбитого стекла.

Ранее тем же днем боевики с Украины выпустили огонь по горловской школе № 55 в Центрально-городском районе. Приходько представил видео, на котором показаны выбитые стекла окон и поврежденный фасад школы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».