Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на автосервисе в Домодедово был потушен
Армия
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Общество
«Известия» показали последствия падения сбитого над Одинцовским округом БПЛА
Армия
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях
Армия
Развожаев сообщил об отражении попытки атаки БПЛА у Севастополя
Мир
В ВСУ пожаловались на неспособность инструкторов НАТО подготовить солдат к бою
Происшествия
В Москве трое детей пострадали от возгорания в квартире электросамоката
Происшествия
В результате обстрела Горловки украинскими боевиками погиб мирный житель
Общество
Летевший из Турции в Москву самолет сел в петербургском аэропорту Пулково
Мир
Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства
Общество
Гогунский рассказал о цели неудавшегося визита в Грузию
Политика
В МИД РФ назвали условия мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте

Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства

0
Фото: REUTERS/Balima Boureima
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мятежники в Нигере сформировали новое правительство. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил информационный портал ActuNiger.

Председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о назначении новых членов правительства вечером в среду, 9 августа. Согласно списку, составленному генеральным секретарем нового правительства Махамане Руфаи Лауали, правительственная команда теперь состоит из 20 министров, в числе которых два министра штатов и один министр-делегат.

В состав правительства вошли как гражданские, так и военные деятели, во главе которых встал Али Махаман Ламин Зейн, ранее занимавший пост главы министерства финансов Нигера. Теперь он стал премьер-министром страны.

Базумные дни: ЭКОВАС готовится к военным шагам против Нигера
Срок действия ультиматума африканских стран истек 6 августа

Ранее, 9 августа, советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан объявил, что президент не собирается оставлять власть и уходить в отставку. Он также добавил, что Базум лучше умрет, чем покинет свой пост.

В тот же день, по информации Reuters, Евросоюз начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере. Обсуждения критериев для введения карательных мер уже ведутся.

Днем ранее, 8 августа, военные Нигера, начавшие мятеж в стране, не разрешили делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза въезд в страну. Причины отказа не озвучивались.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день гвардия объявила, что лидер страны смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.

Экономическое сообщество западноафриканских государств на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут президента к власти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023