Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства

Мятежники в Нигере сформировали новое правительство. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил информационный портал ActuNiger.

Председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о назначении новых членов правительства вечером в среду, 9 августа. Согласно списку, составленному генеральным секретарем нового правительства Махамане Руфаи Лауали, правительственная команда теперь состоит из 20 министров, в числе которых два министра штатов и один министр-делегат.

В состав правительства вошли как гражданские, так и военные деятели, во главе которых встал Али Махаман Ламин Зейн, ранее занимавший пост главы министерства финансов Нигера. Теперь он стал премьер-министром страны.

Ранее, 9 августа, советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан объявил, что президент не собирается оставлять власть и уходить в отставку. Он также добавил, что Базум лучше умрет, чем покинет свой пост.

В тот же день, по информации Reuters, Евросоюз начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере. Обсуждения критериев для введения карательных мер уже ведутся.

Днем ранее, 8 августа, военные Нигера, начавшие мятеж в стране, не разрешили делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза въезд в страну. Причины отказа не озвучивались.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день гвардия объявила, что лидер страны смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.

Экономическое сообщество западноафриканских государств на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут президента к власти.