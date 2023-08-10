В Хакасии уходящая от погони женщина въехала в стадо коров

В Хакасии уходящая от погони патруля ДПС женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и на полном ходу въехала в стадо коров. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Инспекторы <…>, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на встречный иностранный кроссовер, который при повороте с улицы Мира на улицу Аскизскую двигался крайне медленно, к тому же по извилистой траектории», — говорится в сообщении ведомства. После требования служащих остановиться водитель на автомобиле попытался скрыться.

На 20-м км дороги Абакан – Ак-Довурак иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть, после чего машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Четверо животных погибли на месте.

Полицейские оказали доврачебную помощь находившимся в автомобиле людям. За рулем находилась 35-летняя жительница Абакана в алкогольном опьянении, а на пассажирском сиденье была ее 15-летняя дочь. Обе были госпитализированы.

Против женщины было возбуждено административное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде. Помимо этого, она будет привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее, 8 августа, вечером шесть человек были госпитализированы в результате массовой аварии в Екатеринбурге. Столкнулись каршеринг, машина скорой помощи и маршрутка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.