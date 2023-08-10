Летевший из Турции в Москву самолет сел в петербургском аэропорту Пулково

Возвращавшийся с туристами из Турции в Москву самолет 10 августа приземлился в петербургском аэропорту Пулково. То, что пассажиры лайнера поначалу приняли за ошибку GPS, оказалось временной остановкой на маршруте, рассказал «Известиям» один из летевших на борту отдыхающих.

«Летим с отдыха из Турции. Приземляется самолет, пишу родным, что мы приземлились, ура. Думаю, дай посмотрю, сколько стоит такси до дома. Захожу в приложение: местоположение — Пулково, Санкт-Петербург. Думаю, наверное, прикол какой-то, у нас сейчас часто с GPS приколы. Смотрим, оглядываемся. Что-то сказали по-английски, никто ничего не понял. Кто понял, сказали, что нас сейчас дозаправят и отправят в Москву», — сообщил мужчина.

Он добавил, что в период ожидания дозаправки пассажирам в самолете не давали воду. Можно было только купить за €2 пол-литровую бутылку.

Борт из Турции должен был приземлиться в 04:25 в столичном аэропорту Домодедово.

В ночь на четверг, 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службах аэропортов, ссылаясь на обеспечение мер безопасности.

Ранее, 30 июля, пассажирский самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву вынужденно сел в аэропорту Шереметьево. У лайнера отказало шасси.