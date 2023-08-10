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«Известия» показали защищающих Времевский выступ мотострелков ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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О безуспешных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе Времевского выступа сообщается всё лето. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 10 августа рассказал, как мотострелки пятой армии Восточного военного округа (ВВО) удерживают оборону на одном из самых горячих участков запорожского фронта.

«На запорожском фронте наши мотострелки работают из закрытых позиций, нанося удары по врагу навесом, за счет чего увеличивается дальность — до 3–4 км», — рассказал журналист о боевой машине пехоты.

Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Мотострелки пятой армии ВВО защищают границы Времевского выступа, отражают атаки ВСУ на северо-западных рубежах стратегически важной высоты в районе Старомайорского и Приютного.

За последние несколько дней украинские боевики активизировались на этом участке фронта: 35-я и 37-я бригады морпехов ВСУ попытались прорвать российскую оборону, но дальше окраин Старомайорского не продвинулись — мотострелки встретили врага пушечным огнем.

По словам наводчика-оператора БМП-1 с позывным Муха, работают в основном по пехоте осколочными и фугасными снарядами. БМП-1 и БМП-2 — самые надежные и проверенные машины, не подводят. Пушка простая, легко работать.

Корректировщик с позывным Аза рассказал о своих задачах, отметив, что главные из них — поднять вверх беспилотник, скорректировать наводчика БМП, подсказать, какие снаряды заряжать (фугасные, кумулятивные, осколочные).

«Беспилотники на данный момент очень эффективны: это глаза и уши всего фронта», — резюмировал Аза.

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В этот же день Минобороны показало, как ведутся подготовка и боевое слаживание военнослужащих. На полигонах группировки войск «Запад» в тыловом районе проведения специальной военной операции проходят тренировочные занятия с военнослужащими боевого армейского резерва страны (БАРС).

9 августа Кирилл Ольков рассказывал, как побывал в ремонтной роте Восточного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Там ремонтируют любую технику с передовой, какой бы урон ни был ей нанесен — разница будет только в сроках: за два дня заменят двигатель, за две недели — пробитую снарядом «гусянку».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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