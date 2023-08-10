Суд в Приамурье арестовал намеревавшегося воевать на стороне ВСУ мужчину

Решением Благовещенского городского суда был арестован на два месяца житель Амурской области, который намеревался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области об избрании меры пресечения жителю Приамурья, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд заключил под стражу амурчанина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. По мнению суда, он представляет повышенную общественную опасность.

По информации регионального управления ФСБ, амурчанин пытался выехать на территорию Украины через аэропорт в Благовещенске, но был задержан. С украинскими боевиками он связался в мессенджере, где и получил инструкции.

Ранее, 4 августа, сообщалось о задержании жителя Казани, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По словам задержанного, он общался с представителями ВСУ.