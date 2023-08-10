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Суд в Приамурье арестовал намеревавшегося воевать на стороне ВСУ мужчину

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Фото: Благовещенский городской суд Амурской области
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Решением Благовещенского городского суда был арестован на два месяца житель Амурской области, который намеревался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области об избрании меры пресечения жителю Приамурья, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд заключил под стражу амурчанина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. По мнению суда, он представляет повышенную общественную опасность.

По информации регионального управления ФСБ, амурчанин пытался выехать на территорию Украины через аэропорт в Благовещенске, но был задержан. С украинскими боевиками он связался в мессенджере, где и получил инструкции.

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Ранее, 4 августа, сообщалось о задержании жителя Казани, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По словам задержанного, он общался с представителями ВСУ.

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