Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) к западу от Артемовска и в районе Клещеевки разгромили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 10 августа показало, как это было.

«Мы находимся на артемовском направлении, где успешно ежечасно уничтожаем украинских нацистов. Противник несет большие потери в деревне Клещеевка. По перехватам становится ясно, что враг отступает. Артиллерия — бог войны!» — заявил командир орудия Д-30 с позывным Сталкер.

В военном ведомстве рассказали, что расчет беспилотных летательных аппаратов соединений ВДВ обнаружил четыре единицы бронированной техники ВСУ, следующих к линии боевого соприкосновения. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего артиллеристы-десантники нанесли удар.

Было уничтожено две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений. Однако прицельным выстрелом была уничтожена и рассеяна пехота противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке или залечь в поле.

Отступающую пехоту и раненых ВСУ под прикрытием БТР-4 «Буцефал» попытались эвакуировать с поля боя, но артиллеристы-десантники уничтожили бронемашину и личный состав точным попаданием. Враг был деморализован и отступил, бросив на поле боя раненых и убитых солдат.

О достоинствах главного орудия артиллерии — гаубицы Д-30 накануне в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова рассказывал командир ремонтной роты вооружения с позывным Порох. Он сказал, что бойцы называют ее артиллеристским автоматом Калашникова за сверхнадежность и простоту в обслуживании.

9 августа Минобороны также показало, как артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил замаскированный опорный пункт и укрепления ВСУ. Высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать вражескую технику и эффективно разбиватьукрепления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.