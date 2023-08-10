Экипаж ЗРПК «Тунгуска-М1» ликвидировал вражеские дроны на боевом дежурстве

Экипажи самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Тунгуска-М1» в ходе боевого дежурства выявили беспилотник-разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) над позициями российских войск. Минобороны 10 августа опубликовало кадры боевой работы экипажа ЗРПК Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации.

«Дежурим мы каждый день, производим боевую работу на передовых. Поражаем цели зенитными управляемыми ракетами. Дальность до 10 км. А зенитными автоматами мы можем поразить цель до 5 км. У нас было боевое дежурство дневное. Мы увидели цель, запросили, зацепили ее, пустили ракету, поразили цель. Ее нужно вести в течение 10 сек. Наводчик, который сидит в башне, производит наводку и доводит ракету на экране до цели», — рассказал командир боевой машины ЗРПК «Тунгуска-М1» с позывным Сантех.

Экипаж ЗРПК во главе с Сантехом на дежурстве по охране воздушного пространства обнаружил разведывательный беспилотник противника над позициями передней линии обороны российских войск. Его расчет занял огневую позицию, провел зацеп цели, сопроводил и уничтожил цель на дальности до 3 км пуском управляемой ракеты класса «земля-воздух».

Сантех добавил, что радиолокационная станция орудия покрывает большую дистанцию, поэтому экипажу нет необходимости всё время перегонять орудие с места на место. Среди основных целей Сантех назвал беспилотники и, редко, вертолеты. Самолеты ВСУ в их зону не залетают, так как знают, что собьют.

Самым сложным в работе с «Тунгуской» командир назвал доведение ракеты до цели, так как доли секунды решают, будет ли она поражена. Цель может поменять месторасположение, и наводчик должен успеть скорректировать ракету в полете за мгновения, чтобы выполнить боевую задачу.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1» предназначен для защиты от ударов средств воздушного нападения, в первую очередь, вертолетов огневой поддержки, подразделений сухопутных войск во всех видах боя, уничтожения легкобронированных наземных и надводных целей.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют оператором вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие, как бытовые дроны размером 30 на 30 см, которые ВСУ часто используют для разведки местности и в качестве камикадзе, добавили в Минобороны.

В этот же день военное ведомство показало, как артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) к западу от Артемовска и в районе Клещеевки разгромили бронетехнику и личный состав ВСУ. Расчет беспилотных летательных аппаратов соединений ВДВ обнаружил четыре единицы бронированной техники ВСУ, две из которых удалось ликвидировать ударом артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.