ФРГ отправила Украине две установки ЗРК Patriot

В Германии осуществили новую поставку вооружения в рамках финансовой поддержки Украины. Обновленный список экспортированных средств появился в среду, 9 августа, на официальном сайте правительства страны.

В этом списке представлен обзор военной помощи, оказанной ФРГ Украине. В нее входят поставки как из федеральных вооруженных сил, так и со стороны немецкой промышленности. Часть поставок профинансирована из средств федерального бюджета.

В числе отправленной на Украину техники указаны два зенитных ракетных комплекса Patriot, десять двухсекционных гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206), четыре разведывательных дрона VECTOR, шесть седельных тягачей 8x8 HX81, две погрузочно-разгрузочные машины 8x6 с одним рулоном контейнеров, 100 пулеметов MG5, а также бинокли, защитные очки и патроны.

Ранее в тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт сообщил «Известиям», что правительство ФРГ с большой долей вероятности одобрит поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Политик упомянул, что в администрации до последнего отрицали возможность поставок такого рода вооружения, однако теперь мнения меняются.

За день до этого, 8 августа, газета Handelsblatt рассказала, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Их модернизируют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и отправят на Украину.

4 июля в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в первом полугодии 2023 года. За первые шесть месяцев текущего года ведомством были выданы отдельные разрешения на экспорт оружия на сумму около €5,22 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.