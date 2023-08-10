Добровольцы рассказали о военной подготовке и слаживании в зоне СВО

На полигонах группировки войск «Запад» в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО) проходят тренировочные занятия с военнослужащими боевого армейского резерва страны (БАРС). Минобороны 10 августа показало, как ведутся подготовка и боевое слаживание военнослужащих.

«Задачи разные — от разведки до штурмов. Отряд добровольцев собран из профессионалов. Работаем со всеми видами оружия. Работа двойками, тройками, оказание медпомощи — много чего. Постоянно тренировки, изучение чего-то нового», — рассказал доброволец-разведчик с позывным Купон, который провел детство на земле, за которую теперь воюет.

Как объяснили в Минобороны, с добровольческими отрядами БАРС на полигонах проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие выполняют учебные стрельбы из штатного стрелкового вооружения и вооружения боевой техники, отрабатывают действия парами и тройками, работу гранатометчиков. С удаленных позиций снайперы из крупнокалиберных винтовок АСВК прикрывают пехоту.

Также они стреляют на точность и скорость по мишеням на различную дальность из автоматического оружия и пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника. В ходе обучения военнослужащие метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты врага, посещают занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами.

По словам командира группы разведки с позывным Апперкот, на данном участке фронта, в обороне, есть время учиться. Военнослужащие отрабатывают штурм окопов, так как рано или поздно пойдут вперед.

«И пока есть возможность, мы будем учиться. Изначально мы создавались для того, чтобы занимать вторую линию, но в итоге выходили на передовые позиции. Войска уходили дальше, так как линия фронта закрыта наглухо, а разведку мы ведем с помощью беспилотников и наблюдения. Тактика сейчас на нашем участке фронта одна — глухая оборона. В основном идут артиллерийские дуэли. Мы артиллерию корректируем, а также тяжелые орудия — танки, «Рапиры», — рассказал Апперкот.

Подготовку ведут опытные инструкторы группировки войск «Запад». Под руководством инструкторов-наставников с богатым современным боевым опытом военнослужащие по контракту ежедневно отрабатывают противодействие диверсионным разведывательным группам, изучают основы тактической медицины, инженерное оборудование позиций, основы работы с беспилотными летательными аппаратами, добавили в военном ведомстве.

В мае Минобороны показывало, как штурмовые подразделения Западного военного округа проходят занятия по подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе проведения спецоперации. Тогда ведомство предоставило кадры отработки огневой и тактической работы в дневное время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.