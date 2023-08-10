Синоптики спрогнозировали в Москве облачность и до 27 градусов тепла 10 августа

Переменная облачность, без осадков, а также до 27 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в четверг, 10 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +25 до +27 градусов, ночью температура понизится до +12...+16.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью до 8 м/c.

Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

Ранее, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.

Тогда же в Москве прошла третья за лето «тропическая» ночь. Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже 21 градуса тепла.