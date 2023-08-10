Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космонавты МКС протестировали манипулятор ERA
Общество
Многодетным семьям предложили установить четырехдневную рабочую неделю
Культура
Умер канадский певец и гитарист Робби Робертсон
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
Politico узнала о намерении Байдена запросить у конгресса деньги для Украины
Политика
Глава избиркома Запорожской области не нашла причин откладывать выборы в парламент региона
Мир
Сотрудники ФБР застрелили публиковавшего угрозы в адрес Байдена жителя штата Юта
Мир
Умер известный работами для Sex Pistols художник Джейми Рид
Мир
Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая
Спорт
«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде
Мир
Беспилотники коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Спорт
Действующий чемпион Кубка России ЦСКА уступил воронежскому «Факелу»
Мир
Президент Пакистана распустил Национальное собрание страны

Эксперты подсчитали среднюю стоимость сборов ребенка в школу

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборы ребенка в школу к новому учебному году в среднем обходятся россиянам в 9,5 тыс. рублей, следует из данных ресурса «Чек Индекс», предоставленных «Известиям». В эту сумму входит минимальный набор первоклассника: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь.

Содержание в форме: ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году
Почему производители выступают против появления стандарта

Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс. рублей, свидетельствуют данные маркетплейсов.

Рост среднего чека по некоторым позициям составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в «Чек Индекс». Например, на комплект канцелярских принадлежностей в этом году затраты увеличились в среднем на 1260 рублей. На школьную форму в среднем тратят 2915 рублей, что на 21% больше, чем в 2022 году.

Порядка 55–60% покупок школьной атрибутики происходило в онлайне, прежде всего на маркетплейсах, рассказали аналитики. Более высокий спрос на школьный набор фиксировался в городских агломерациях, около федеральной и региональных столиц. Так, в Московской области штучные продажи товаров из школьного набора в июле выросли на 17–20%, в то время как в целом по стране снизились на 10%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расходная форма: набор школьника обойдется родителям почти в 10 тыс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023