В Свердловской области в лесополосе нашли тело школьницы

В Свердловской области было найдено тело школьницы. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило издание E1 в своем Telegram-канале.

Труп обнаружили в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. По информации источников портала, на теле нет признаков насильственной смерти.

«Как сообщают местные сообщества, школьница возвращалась домой из Екатеринбурга на электричке поздним вечером 9 августа», — сообщает портал.

Обстоятельства трагедии уточняются. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее, 2 августа, стало известно, что в канализационном коллекторе в Новосибирской области погиб ребенок. Уточнялось, что инцидент произошел на территории дачного поселка Кудряшовский.