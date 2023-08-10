Военный эксперт рассказал о переходе стран Запада к новой стратегии на Украине

Коллективный Запад переходит к плану Б на Украине, ведь военного разгрома России добиться не удалось и всем стало понятно, что новые наступления не принесут успеха, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Они начали переходить к плану Б. Он должен повторить исход Первой мировой войны, когда Россия была истощена и в стране наступил политический кризис», — объяснил эксперт.



По его словам, для осуществления этого плана странам Запада нужно максимально раскрутить военную промышленность, чтобы она превышала возможности российской.



«Польша вступит в игру и заберет западные области Украины, если та не выдержит. Она будет неким форпостом. Вряд ли она сама ввяжется в конфликт с нами — без НАТО у нее нет шансов. Подключение НАТО — это ядерная война», — отметил Шурыгин.



По мнению эксперта, Вооруженным силам РФ сейчас важно провести наступление.



«Вооруженное противостояние обороной не выигрывается. Оборона нужна для того, чтобы подготовить новые вооруженные силы, которые должны начать показывать другой уровень боевых действий», — резюмировал он.



За сутки потери вооруженных формирований Украины в зоне проведения спецоперации составили не менее 795 бойцов и 54 единицы техники, включая артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Российские средства ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 35 украинских БПЛА.



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