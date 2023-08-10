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Глава избиркома Запорожской области не исключила провокаций Киева во время выборов

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Фото: Соцсети
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Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко отмечает, что возможные провокации и обстрелы со стороны Киева ожидаются постоянно, в том числе во время предстоящих выборов в регионе.

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«Такую опасность мы всегда ожидаем, не только во время выборов. Это может случиться, даже когда я с вами сейчас разговариваю. Понятно, почему мы проводим досрочное голосование. Чтобы максимально развести потоки голосующих, не создавать массового скопления людей. Чтобы люди имели возможность спокойно либо прийти на избирательный участок, либо проголосовать на дому», — рассказала «Известиям» Катющенко.

При этом она отметила, что на избирательных участках будет обеспечиваться безопасность избирателей. Для этого, в частности, привлекаются силовые структуры, которые работали во время референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ.

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