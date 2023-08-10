Очевидцы рассказали о последствиях обстрела Светлодарска

Очевидица обстрела Светлодарска в Донецкой Народной Республике Вооруженными силами Украины (ВСУ) 9 августа рассказала «Известиям» о последствиях случившегося.

«Слышу «хороший» бабах. Побежали сюда. Знакомая прибежала, плачет, заикается. Плохо ей. Два окна выбило полностью, вылетели. В доме на втором этаже убило женщину», — рассказала местная жительница по имени Мария.

Снарядами были повреждены четыре многоквартирных дома и три автомобиля. На кадрах видны выбитые из рам окна и автомобильные стекла.

Ранее в тот же день сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Светлодарск погибла женщина. Также пострадали семь мирных жителей, среди которых оказался подросток.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.