Глава избиркома Запорожья заявила о готовности принять иностранных наблюдателей из любых стран

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сомневается, что иностранные наблюдатели из недружественных стран захотят присутствовать на выборах в регионе. При этом она отметила, что для всех иностранных наблюдателей в случае приезда будет обеспечен равный доступ к процессу голосования.

«Я думаю, что наблюдатели из недружественных стран не поедут. Зачем им сюда ехать, если они увидят, что выборы проходят у нас в рамках закона? Им же нужна какая-то информация, чтобы можно было написать, что всё плохо. А зачем им писать, что у нас всё получается, что мы организовываем выборы, что мы к ним готовы? Я думаю, что они сами не поедут и побоятся отправиться сюда», — сказала Катющенко.

При этом она добавила, что в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы избирком не будет их делить на дружественных и недружественных.

«Мы им всё расскажем, не будем делить их на дружественных и недружественных, для всех будет одинаковый доступ к процессу голосования», — подчеркнула глава избиркома Запорожской области.

В сентябре 2023-го жители Запорожской области впервые после вхождения в состав РФ будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Досрочное голосование в труднодоступных местах и близ линии боевого соприкосновения пройдет с 31 августа по 7 сентября.

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