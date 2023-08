Умер канадский певец и гитарист Робби Робертсон

На 81-м году жизни умер канадский певец, гитарист и автор песен группы The Band Робби Робертсон. Об этом в среду, 9 августа, сообщил журнал Variety.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Робертсон умер в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких.

Робертсон наиболее известен песнями The Weight, Up on Cripple Creek, The Night They Drove Old Dixie Down и др., которые он писал для группы The Band.

Долгое время исполнитель сотрудничал с американским певцом Бобом Диланом и режиссером Мартином Скорсезе.

Робби Робертсон является авторам саундтреков к фильмам «Бешеный бык» (1980), «Король комедии» (1982), «Остров проклятых» (2009) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).