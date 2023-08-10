Глава избиркома Запорожской области не нашла причин откладывать выборы в парламент региона

Избирательная комиссия Запорожской области проведет выборы в сентябре 2023 года в соответствии с планом, необходимости в их переносе нет, заявила «Известиям» председатель регионального избиркома Галина Катющенко.

«Я думаю, что выборы мы не будем откладывать, мы их проведем так, как они у нас запланированы. Для этого проведена огромная, колоссальная работа. Как раз в целях безопасности мы приняли такую форму, как голосование в труднодоступной местности, труднодоступных участках», — пояснила Катющенко.

Она отметила готовность Запорожской области к предстоящим выборам в сентябре.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав России будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Досрочное голосование в труднодоступных местах и близ линии боевого соприкосновения пройдет с 31 августа по 7 сентября.

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