Politico узнала о намерении Байдена запросить у конгресса деньги для Украины

Американский президент Джо Байден обнародует свою просьбу о дополнительной помощи Украине в четверг, 10 августа, сообщила газета Politico накануне указанной даты со ссылкой на двух информаторов, знакомых со сроками подачи запроса.

«Ожидается, что запрос о чрезвычайных мерах финансирования также будет содержать такие пункты, как помощь Тайваню, деньги для пополнения ресурсов по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Информации о сумме или подробных целях использования денег источники не предоставили», — написало издание.

Запрос у конгресса дополнительного финансирования Украины ожесточит и без того острую борьбу за государственное финансирование на Капитолийском холме, отметили журналисты. Ряд консерваторов сохраняют глубокий скептицизм по поводу предоставления Киеву хотя бы цента без полного отчета о том, как была израсходована ранее оказанная американская помощь.

«Государственное финансирование завершится 30 сентября, и палата представителей с сенатом ожидают, что деньги для Украины, Тайваня и помощи в случае стихийных бедствий могут быть выделены благодаря временной корректировке расходов, которая предотвратит остановку финансовых потоков», — добавила газета.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению. Он отметил, что продолжение помощи важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров, союзников США, особенно для сторонников НАТО.

8 августа член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег, заявила она.

Тогда же в Пентагоне было заявлено об отсутствии необходимости просить денег у конгресса. Администрация США располагает не менее $6 млрд на помощь Украине, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

27 июля конгрессмен от Республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Украине. Он заявил, что для возобновления поставок необходимо, чтобы Байден предоставил доказательства, что Киев не передает финансирование от Вашингтона неонацистским формированиям.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.