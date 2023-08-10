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Общий санитарный день установили в библиотеках Москвы

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У библиотек Москвы появился общий санитарный и выходной день. Об этом в среду, 9 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Таким днем стал последний вторник месяца. В этот день учреждения, находящиеся в ведении столичного департамента культуры, будут закрыты для посетителей, пишет «Москва 24».

Санитарный день необходим для того, чтобы сотрудники библиотек могли привести в порядок книжный фонд и все помещения.

Отмечается, что за последние семь лет библиотеки Москвы перешли на единый график работы. Так, с апреля 2016 года общий выходной день появился в понедельник, уточняет RT.

При этом для горожан сделали удобные часы работы для посещения по вечерам и в выходные дни, сообщает телеканал «360».

Ранее санитарные дни каждая библиотека проводила раз в месяц по своему усмотрению. Это было неудобно для посетителей.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в современных московских библиотеках можно не только почитать книги или взять их с собой, но также посетить лекции и семинары, концерты, спектакли и выставки, поучаствовать в творческих мастерских и встретиться с писателями, музыкантами, учеными и художниками.

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В июле заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о библиотечном проекте «Электронекрасовка». На его сайте опубликовано более 3 тыс. книг, 46 тыс. газет и журналов, а также 44 тыс. открыток, плакатов и фотографий.

Проект, который был создан пять лет назад, реализуется совместно с Центральной универсальной научной библиотекой имени Н.А. Некрасова. Пользователям доступны не только книги из коллекции библиотеки, но и те экземпляры, которые горожане передали учреждению.

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