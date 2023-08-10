Врач назвала допустимое количество яиц в день

Врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Екатерина Кашух рассказала, что в день допустимо съедать не более одного-двух яиц.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 9 августа, специалист объяснила, что если съесть слишком много яиц, это может негативно отразиться на здоровье.

Так, в желтке содержится холестерин, а его избыток в организме ускоряет развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах, а это, в свою очередь, повышает риск инфаркта и инсульта, пишет сайт kp.ru. Кроме того, яичный белок может вызывать аллергию, в этом случае от куриных яиц придется отказаться. Между тем, встречается такая аллергия довольно редко.

Перечислила врач и полезные свойства яиц. Так, в них содержится полноценный набор аминокислот, участвующих в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. Также в яйцах содержится лецитин, который помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке — защитить ее от разрушения сообщает «Ридус». Кроме того, из лецитина на 66% состоят защитные оболочки клеток мозга, позвоночника и нервов.

Также куриные яйца являются источником витамина D, крайне важного для обменных процессов, роста костей и поддержания иммунитета. Кальций и фосфор вместе с витамином D укрепляют кости и зубы, пишет «Москва 24».

По словам Кашух, не стоит готовить яичницу на растительных маслах с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в том числе льняном, соевом, рапсовом и оливковом. Такое масло при нагревании становится токсичным для организма.

Также она призвала отказаться от употребления сырых яиц из-за высокого риска заражения сальмонеллезом, пишет RT. Патоген уничтожается через 5–10 минут кипячения.

Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на западных экспертов сообщил, что распространенной ошибкой при варке яиц является помещение их в уже кипящую воду. Из-за этого они приобретают зеленоватый оттенок. Причиной тому — сульфид железа, который может вызвать воспалительное заболевание тонкой кишки энтерит.

В мае врач-эндокринолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала об опасных последствиях употребления сырых яиц. По ее словам, это грозит заражением сальмонеллезом, дисфункцией ЖКТ, развитием гнилостных процессов в кишечнике и другими неприятными последствиями.