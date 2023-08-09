Человек погиб при обстреле Светлодарска украинскими боевиками

В результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Светлодарска в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один человек, есть раненые. Такую информацию в среду, 9 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Был прилет по Светлодарску. Предварительно, одна погибшая, семь человек ранены», — рассказал источник.

Также, по сведениям местной администрации, в числе пострадавших есть несовершеннолетний.

Ранее, 9 августа, украинские войска выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Также в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района погиб мирный житель.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.