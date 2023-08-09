Врач назвал сроки инкубационного периода при заражении корью

Врач-иммунолог, д.м.н. Владислав Жемчугов рассказал, что инкубационный период при заражении корью составляет две недели.

«В течение двух недель заболеют все, кто получил вирус, и те, кто не был вакцинирован раньше или не болел», — подчеркнул врач.

В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 9 августа, специалист указал на то, что корь является инфекционным заболеванием, которое имеет очень высокую степень контагиозности. Так, для того чтобы заразиться воздушно-капельным путем, достаточно получить очень малое количество вирусов.

Ранее 9 августа стало известно, что в Москве у сотрудников оптово-розничного рынка «Садовод» выявили три случая кори. В этой связи специалисты организовали вакцинацию против кори работников рынка, отмечает телеканал «360». Прививки в рамках профилактических мероприятий получили 680 работников, ранее не болевших корью и не имеющих законченного курса вакцинации против заболевания, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе ТК «Садовод» сообщило агентству городских новостей «Москва», что данная ситуация произошла в начале июля. После этого была произведена полная дезинфекция помещений. В течение месяца торговый комплекс работает в прежнем режиме, новых случаев заболевания за это время выявлено не было. Ситуация остается на строгом контроле столичного управления федеральной службы, отмечает НСН. В городе продолжается профилактическая вакцинация, пишет ИА Регнум.

До этого в Татарстане с начала 2023 года было зарегистрировано свыше 80 случаев заболевания корью. В числе заболевших был 41 гражданин других государств, уточняет «Ридус». Основная доля заболевших не имела прививки.