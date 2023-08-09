Канашевич призвал жителей Купянска эвакуироваться из-за российского наступления

Администрация предложила жителям приближенных к линии фронта населенных пунктов Купянского района Харьковской области временно выехать на безопасные территории региона и Украины. Об этом исполняющий обязанности главы администрации Андрей Канашевич 9 августа написал в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины», — сказано в его обращении.

Канашевич добавил, что ситуация в регионе усложнилась из-за артиллерийских обстрелов, авиабомб и лесных пожаров, в связи с чем местным жителям рекомендуется временная эвакуация. К посту он добавил фото листовки, в которой говорится о возможности воспользоваться бесплатной эвакуацией, организованной администрацией Харьковской области.

Украинское издание «Политика страны» указало, что обязательную эвакуацию могут провести из 53 населенных пунктах Купянского района. По предварительным оценкам, процесс затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал об улучшении тактического положения Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении. По его словам, Западная группировка войск продолжила ведение наступательных действий в Харьковской области.

7 августа начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие захватили семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны и разгромили роту пехоты противника.

За день до этого Зыбинский заявил, что ВС России вклинились в позиции ВСУ около Ольшаны. Штурмовики российской армии захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ.

5 августа разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Горец сообщил, что российская армия продвигается на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.