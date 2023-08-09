Актриса Алена Яковлева поделилась воспоминаниями о Вере Васильевой

Актриса Театра сатиры Алена Яковлева назвала сметь народной артистке СССР Вере Васильевой большой потерей для театра.

В беседе с «Абзацем» в среду, 9 августа актриса отметила, что испытывает благодарность к коллеге за годы сотрудничества.

«У меня воспоминания о Вере Кузьминичне самые светлые. <…> Нас связывало многое. Ее уход из жизни — очень большая потеря для театра. Это счастье, что мы прожили с ней рядом столько лет. Про нее могу сказать только слова любви и благодарности», — рассказала Яковлева.

По ее словам, вся жизнь Веры Васильевой была подчинена карьере и творчеству, она была «крайне достойной женщиной» и никогда не вступала в конфликты.

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась ранее 9 августа на 98-м году жизни. В Театре сатиры, где служила актриса, выразили соболезнования ее близким, друзьям и поклонникам, пишет «Ридус».

Прощание с актрисой начнется 12 августа в 11:00 в Театре сатиры. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в 14:30.

Свои соболезнования также выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для отечественной культуры.

Ранее в среду служивший с актрисой в Театре сатиры Юрий Васильев рассказал, что она была до конца предана театральному искусству. В беседе с «Известиями» он отметил, что актриса даже в свой 90-летний юбилей три часа провела на сцене.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года в семье водителя и домохозяйки. В 1948 году она окончила Московское театральное училище и попала в труппу Московского академического театра, сообщает НСН. Всего в Театре сатиры Васильева сыграла более чем в 50 постановках, наиболее известные из них: «Свадьба с приданым», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ревизор» и «Воительница», отмечает сайт kp.ru.

Среди кинокартин, в которых снялась Вера Васильева, такие фильмы, как «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», отмечает телеканал «Звезда». Всего в кино актриса исполнила 40 ролей, сообщает телеканал «360».

Как пишет ИА Регнум, на протяжении 20 лет Васильева была секретарем Союза театральных деятелей России, занималась оказанием помощи коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.