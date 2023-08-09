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Два человека погибли в результате ДТП с бензовозом в Самарской области

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Фото: t.me/guvd63
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Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения бензовоза с двумя легковыми автомобилями в Красноярском районе Самарский области. Об этом в среду, 9 августа, сообщает областная служба МВД в Telegram.

Отмечается, что ДТП произошло на 1027-м км автодороги М5 «Урал».

«На месте ДТП скончались 53-летний водитель автомобиля Renault Sandero и его пассажир. В аварии также получила повреждения иномарка Toyota Land Cruiser 200. Водитель большегруза госпитализирован с травмой ног», — говорится в сообщении.

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Установлено, что водитель бензовоза потерял управление из-за лопнувшего колеса, пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушками. Данная версия на данный момент проверяется. Назначены необходимые автотехнические экспертизы.

На месте аварии работают начальник областной Госавтоинспекции и сотрудники полиции. Организовано реверсивное движение.

По словам очевидцев происшествия, грузовик ударился с другой машиной, опрокинулся и загорелся. Видео с места ДТП опубликовали в социальных сетях.

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