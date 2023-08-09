В Чувашии суд постановил выдворить из РФ 18 филиппинцев

Новочебоксарский городской суд назначил принудительное выдворение за нарушение миграционного законодательства 18 гражданам Филиппин, которых задержали в Чувашии при проверке автобуса с иностранцами. Об этом в среду, 9 августа, сообщает сайт МВД по республике.

«Автобус с 37 иностранцами был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на посту полиции «Рубеж». У половины пассажиров не оказалось документов, разрешающих их пребывание в РФ. Иностранцы следовали из Москвы в Казань, по их словам, на экскурсию», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на территории страны находились 18 граждан Филиппин, замеченных в уклонении от выезда за пределы России по истечению срока пребывания (ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ). Из них 17 — женщины, которые, по их словам, работали в Москве нянями и гувернантками.

Нарушителей поместили в центр временного содержания для иностранных граждан МВД по Чувашии, где они будут находится до исполнения решения суда.

Ранее, 11 июля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что примерно 7 тыс. нарушителей-иностранцев были депортированы из России в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Кроме того, было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и другими противоправными действиями, связанными с государственными границами.