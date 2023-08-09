Канада ввела санкции против минобороны и внутренних войск Белоруссии

Канада ввела дополнительные санкции в связи с третьей годовщиной президентских выборов в Беларуси, за которыми последовали протесты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны 9 августа.

Ограничения введены против девяти физических и семи юридических лиц в соответствии с Законом о специальных экономических мерах. В числе физлиц, против которых введены санкции, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.

«Сегодняшнее объявление также нацелено на министерство обороны Беларуси, внутренние войска министерства внутренних дел Беларуси, а также на военно-производственные и технологические компании», — говорится в сообщении

Отмечается, что минобороны страны пополнило санкционные списки за «вопиющее нарушение международного мира и безопасности», а внутренние войска — за «нарушения прав человека».

На сегодняшний день Канада объявила о 13 раундах санкций по отношению к Белоруссии, направленных против 190 физических и 71 юридического лица.

Ранее, 20 июля, Канада ввела антироссийские санкции против 39 физлиц из РФ и 25 юридических лиц. Под санкции попали банки, сотовые операторы и платежные системы, а также российские певцы, актеры и медийные личности.

Также 20 июля власти Австралии ввели санкции против 35 российских организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля.