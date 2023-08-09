МВД РФ объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Загороднюка

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск по уголовной статье, следует 9 августа из базы МВД РФ.

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Ранее, 14 июля, СК РФ предъявил заочное обвинение Загороднюку. Кроме того, обвинения были предъявлены и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре, а также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку.

По данным СК РФ, в 2016, 2019 и 2020 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранено более 100 человек.