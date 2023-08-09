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Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Исполняющий обязанности главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона эвакуироваться. Об этом 9 августа сообщили в Telegram-канале «Политика страны».

Канашевич предложил жителям района принять взвешенное решение о выезде на безопасные территории страны в связи с обострением ситуации в Купянском районе.

«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта», — написал и.о. главы администрации.

В сообщении также сказано, что обязательная эвакуация может быть проведена из 53 населенных пунктах Купянского района. Предварительно, она коснется более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей

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Об улучшении тактического положения Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении сообщал в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, Западная группировка войск продолжила ведение наступательных действий в Харьковской области.

До этого, 7 августа, Конашенков сообщил, что на купянском направлении за трое суток продвижение ВС РФ составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника.

Тогда же начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский отметил, что российская армия захватила семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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