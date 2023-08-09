Реклама
Прямой эфир
Мир
Канада ввела санкции против минобороны и внутренних войск Белоруссии
Экономика
Аналитик объяснил отказ ЦБ РФ от покупки валюты до конца года
Мир
Памфилова прокомментировала призыв рады не признавать выборы в новых регионах РФ
Экономика
ФАС пообещала усилить контроль за ритейлерами в регионах
Мир
Советник свергнутого Базума заявил об отказе французских военных покинуть Нигер
Культура
Сериал «Библиотекарь» станет номинантом на премию «Сделано в России – 2023»
Мир
Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги вопреки мнению американцев
Происшествия
Экс-глава Димитровграда Большаков арестован на два месяца
Экономика
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Интернет и технологии
Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Мир
В Польше не исключили перекрытия железнодорожного сообщения с Белоруссией
Мир
СМИ узнали о планах главы ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского
Общество
Воробьев сообщил о 38 пострадавших домах после взрыва в Сергиевом Посаде

Аналитик объяснил отказ ЦБ РФ от покупки валюты до конца года

Аналитик Суверов рассказал, что отказ ЦБ РФ от покупки валюты направлен на стабилизацию курса рубля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение ЦБ России не покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила является вынужденным решением. Об этом инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал в среду, 9 августа.

«Оно связано с сильным ослаблением курса рубля. И понятно, что ЦБ сейчас предпринимает меры, чтобы как-то стабилизировать курс», — объяснил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что стабилизация курса рубля снизит риск роста цен.

«Сегодня писали, что импортеры чая и кофе хотят повысить цены, дорожает бытовая техника и многие товары, которые завязаны на курс рубля. Поэтому если Центральному банку через этот механизм удастся стабилизировать курс, то будет меньше давления на цены на импортные товары, да и на часть отечественных тоже», — заключил аналитик.

Быть до ста: рублю прописали ослабление до 20-х чисел августа
Что может развернуть курсы и поддержать нацвалюту

Ранее в этот день регулятор заявил, что решение о возобновлении ЦБ операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, сообщает телеканал «Звезда». При этом ЦБ продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023