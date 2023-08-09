Аналитик объяснил отказ ЦБ РФ от покупки валюты до конца года

Решение ЦБ России не покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила является вынужденным решением. Об этом инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал в среду, 9 августа.

«Оно связано с сильным ослаблением курса рубля. И понятно, что ЦБ сейчас предпринимает меры, чтобы как-то стабилизировать курс», — объяснил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что стабилизация курса рубля снизит риск роста цен.

«Сегодня писали, что импортеры чая и кофе хотят повысить цены, дорожает бытовая техника и многие товары, которые завязаны на курс рубля. Поэтому если Центральному банку через этот механизм удастся стабилизировать курс, то будет меньше давления на цены на импортные товары, да и на часть отечественных тоже», — заключил аналитик.

Ранее в этот день регулятор заявил, что решение о возобновлении ЦБ операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, сообщает телеканал «Звезда». При этом ЦБ продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года.