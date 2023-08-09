Памфилова прокомментировала призыв рады не признавать выборы в новых регионах РФ

Обращение Верховной рады Украины к иностранным правительствам и международным организациям не признавать выборы в новых регионах РФ бессодержательны. Об этом в среду, 9 августа, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова ТАСС. Памфилова осудила призыв рады не признавать выборы в новых регионах РФ.

«С какой стати придавать значение пустословию ничего не решающих депутатов страны-марионетки, влачащей существование на иноземных подачках? Для нас имеет решающее значение мнение народа России, признание результатов выборов со стороны наших избирателей. Именно этим мы и руководствуемся», — заявила Памфилова.

Таким образом председатель Центризбиркома прокомментировала заявление украинского депутата Ярослава Железняка, который ранее в этот день заявил в своем Telegram-канале, что Киев призвал иностранные парламенты не признавать легитимность выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, идею обращения поддержали 287 депутатов. Они также выступили против признания правомерности органов, организующих голосование в новых регионах РФ.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Госдуме зафиксировали попытки со стороны недружественных стран опорочить решение ЦИК РФ о назначении выборов в новых регионах страны. Депутаты в ходе расследования выявили факты давления на избирателей и членов избиркома со стороны иностранных неправительственных организаций (НПО).

10 сентября 2023 года в России пройдет единый день голосования (ЕДГ). В этот день в стране начнутся выборы губернаторов и депутатов как минимум двух десятков субъектов РФ, а также парламентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Указанные регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Переходный период, в течение которого власти страны должны урегулировать все вопросы по их интеграции, продлится до 1 января 2026 года.