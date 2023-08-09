Акулов сообщил о восьми пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

По предварительным данным, восемь человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ), заявил в среду, 9 августа, глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ», — написал он.

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва в городе пострадало 38 многоквартирных домов.

Взрыве на территории ЗОМЗ произошел днем 9 августа. В результате ЧП был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».

По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор, версия с атакой беспилотника была исключена Следственным комитетом РФ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.