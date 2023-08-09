Аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 млн рублей
В Тукаевском районе Татарстана отремонтируют аварийный мост через реку Суксинку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского миндортранса.
Речь идет о переправе на автодороге Набережные Челны – Бурды. Протяженность моста составляет 50,5 м, на его обновление выделено около 79 млн рублей.
Как уточняет ИА «Татар-информ», работы уже начались. Подрядчик отремонтировал первую и третью опоры, заменил опорные части, установил новую плиту проезжей части. Сейчас ведется замена тротуара.
В 2022 году на мосту через Суксинку обрушилась одна из плит проезжей части, разрушились узлы опирания ряда плит на главные балки. Также были зафиксированы повреждения связей между металлическими главными фермами.