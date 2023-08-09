Бензовоз загорелся в результате массового ДТП под Самарой
Бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом в среду, 9 августа, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Свидетели происшествия поделились кадрами с места аварии. На записи видно сильное задымление от возгорания.
«Бочка вылетела на встречку, лоб в лоб ударилась с другой машиной опрокинулась и загорелась», — уточняют очевидцы.
На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Пожарные ликвидируют последствия аварии.
По некоторым данным, погиб 53-летний водитель Renault Sandero.
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