СК начал проверку после обнаружения тела мужчины в реке в Саратовской области
В Перелюбском районе Саратовской области отдыхающие обнаружили в реке тело мужчины. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России.
«По предварительным данным, 9 августа 2023 года отдыхающими местными жителями в реке Камелик в селе Перелюб обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 30–35 лет», — говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие сотрудники полиции извлекли тело мужчины из воды. При внешнем осмотре повреждений на нем не обнаружено, пишет ИА «Взгляд-инфо».
По факту гибели человека СК организовал проверку. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.
8 августа в городе Камызяк Астраханской области местная жительница обнаружила в реке тело мужчины. Им оказался 62-летний местный житель.