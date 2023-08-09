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СК начал проверку после обнаружения тела мужчины в реке в Саратовской области

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В Перелюбском районе Саратовской области отдыхающие обнаружили в реке тело мужчины. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России.

«По предварительным данным, 9 августа 2023 года отдыхающими местными жителями в реке Камелик в селе Перелюб обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 30–35 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие сотрудники полиции извлекли тело мужчины из воды. При внешнем осмотре повреждений на нем не обнаружено, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По факту гибели человека СК организовал проверку. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

8 августа в городе Камызяк Астраханской области местная жительница обнаружила в реке тело мужчины. Им оказался 62-летний местный житель.

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