Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Президент РФ Владимир Путин провел в среду, 9 августа, телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом говорится на сайте Кремля.
В ходе телефонных переговоров лидеры стран обсудили развитие отношений двух государств, союзничество и стратегическое партнерство. Кроме того, президенты договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.
Последний раз Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор 24 июля. В ходе переговоров коллеги также подтвердили двустороннее сотрудничество. Кроме того, российский лидер поздравил узбекского президента с днем рождения, политику исполнилось 66 лет.
14 июля Мирзиёев принес присягу на верность народу республики и вступил в должность главы государства на семилетний срок. Церемония инаугурации проходила в Ташкенте. Вновь избранный лидер страны, положив руку на конституцию и Коран, произнес присягу.