Экс-глава Димитровграда Большаков арестован на два месяца

Суд арестовал бывшего главу города Димитровграда Андрея Большакова на два месяца. Об этом сообщила 9 августа пресс-служба Ленинского районного суда Ульяновска.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно», — передает ТАСС сообщение суда.

Сегодня же на должность и.о. главы города на внеочередном заседании городской думы Димитровграда был назначен замглавы Дмитрий Цивилев, сообщили в пресс-службе города.

«Его кандидатура принята депутатами гордумы Димитровграда единогласно», — приводит сообщение «РИА Новости».

Как отмечается, он будет находиться на этом посту до следующих выборов.

Большакова задержали со стрельбой 8 августа. Когда чиновник приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили правоохранители. Мужчина заперся в машине и оказал сопротивление силовикам. По предварительным данным, при обыске в машине у главы города нашли более 1 млн рублей. Точная сумма предполагаемой взятки устанавливается.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что Большакова уволили из-за утраты доверия.

Большаков занимал пост мэра с января 2022 года.