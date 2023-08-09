Водителя фуры отправили под арест после смертельного ДТП на Кубани
Брюховецкий районный судом избрал меру пресечения в отношении 46-летнего водителя грузовика после ДТП с микроавтобусом, в котором погиб 15-летний мальчик, в виде помещения под домашний арест. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.
«Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Суд поместил обвиняемого под домашний арест. Срок меры — 7 октября 2023», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку»).
Авария произошла 7 августа. Задержанный, управляя фурой, двигался в сторону города Ейска и в районе станицы Брюховецкой выехал на встречную, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, перевозившим детей. В результате ДТП один подросток скончался и двое пострадали.
В свою очередь, губернатор региона Вениамин Кондратьев принес соболезнование родителям погибшего мальчика.
Полиция задержала водителя грузовика вечером в день происшествия. Ход расследования находится на контроле у руководителя краевого СКР.