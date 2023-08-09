Воробьев сообщил о 38 пострадавших домах после взрыва в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду, 9 августа, осмотрел пострадавшие от взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) многоквартирные дома в Сергиевом Посаде.
Было получено порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла, всего пострадало 38 многоквартирных домов, сообщил губернатор.
Он уточнил, что больше всего от взрыва пострадал многоквартирный дом на улице Осипенко, и заверил, что замена окон в пострадавших квартирах начнется 10 августа.
«С завтрашнего дня начнем менять окна в квартирах. Встретился с УК, фондом капремонта и нашей ГЖИ, чтобы обсудить сроки и алгоритм работы», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
На месте происшествия продолжают дежурить 15 бригад скорой помощи, две бригады медицины катастроф и вертолет, проинформировал губернатор.
Он также уточнил, что одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.
Ранее в этот день Воробьев сообщил, что число пострадавших от взрыва, по предварительным данным, составляет 56 человек.
Взрыве на территории (ЗОМЗ) произошел днем 9 августа. В результате случившегося был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».
Причиной ЧП, по предварительным данным, назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника в Следственном комитете исключили. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.