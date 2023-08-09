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Эксперт объяснил снижение потребительских цен в июле в Китае

Эксперт Луконин: на снижение потребительских цен в КНР повлиял сезонный фактор
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Фото: Global Look Press/Ren Yong
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На снижение потребительских цен в Китае в июле повлиял в том числе сезонный фактор, рассказал «Известиям» 9 августа заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО им. Е.М. Примакова) Сергей Луконин.

Ранее в этот день Государственное статистическое управление КНР опубликовало отчет, согласно которому в июле в стране впервые за год была зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,3% в годовом выражении.

«[В июле на показатели] повлиял, во-первых, сезонный фактор, потому что там овощи подешевели, подешевели свинина, баранина. Свинина, баранина [подешевели], в связи с тем что Китай периодически борется за увеличение поголовья свиней. <…> Поэтому свинина — основной показатель — она растет у них. Они удовлетворяют спрос на свинину. Овощи подешевели, потому что сезонный фактор. В целом продукты имеют свойство летом дешеветь», — объяснил Луконин.

Также он отметил, что дефляция наблюдается в области транспорта и бензина, потому что Китай покупал много нефти, в том числе и у России.

Эксперт добавил, что по итогам одного месяца делать прогноз на весь год преждевременно, так как в среднем по итогам 2023-го могут быть другие показатели, и индекс потребительских цен вырастет.

«В целом за полгода всё-равно прирост наблюдается на 0,2%. Негативные явления есть в экономике Китая. Это, прежде всего, то, что внутренний спрос не восстанавливается настолько быстрыми темпами, как хотелось бы китайскому правительству. Второе — до сих пор наблюдаются кризисные явления на рынке недвижимости. Общая площадь продажи жилой, коммерческой недвижимости до сих пор сокращается, а это тянет за собой, например, уменьшение покупок товаров длительного пользования», — уточни он.

Корме того, эксперт обратил внимание на то, что сокращение экспорта в США и в Европу также дают свой негативный вклад в снижение индекса потребительских цен в Китае.

«Но делать долгосрочные прогнозы и предсказывать некий кризис к китайской экономике — преждевременно. У них есть еще механизмы для того, чтобы стимулировать экономический рост», — заключил Луконин.

Вопрос стимула: чем грозит России замедление китайской экономики
ВВП Китая растет гораздо скромнее, чем можно было ожидать

Ранее в июле сообщалось, что рост ВВП Китая во II квартале составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики нескольких кредитных организаций предсказывали разные результаты для китайской экономики во II квартале 2023 года. Консенсус-прогнозы давали от 6,8 до 7,1%.

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