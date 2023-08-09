Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Интернет и технологии
Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Мир
В Польше не исключили перекрытия железнодорожного сообщения с Белоруссией
Мир
СМИ узнали о планах главы ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского
Общество
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Экономика
ЦБ РФ не будет покупать иностранную валюту до конца года
Политика
В Совфеде указали на ослабление США из-за помощи Украине
Мир
CNN указал на признание на Украине и в мире слишком медленных темпов наступления
Экономика
Биржевая цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля
Общество
Дочь главы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде пожаловалась на сообщения с украинских номеров
Происшествия
Человек погиб в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мир
Укушенная акулой женщина в Нью-Йорке оказалась эмигранткой с Украины
Мир
Reuters узнало о спешном изготовлении флагов РФ в Нигере после госпереворота

Врач назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства

Невролог Демьяновская: повышенное внимание к опасности может указывать на стрессовое расстройство
0
Фото: Global Look Press/Monkey Business
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В опасных ситуациях у человека возникает страх и ужас — это естественный механизм защиты. Но иногда опасность отступает, а тревога, ночные кошмары или вспышки агрессии остаются. Такое состояние называется посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). О том, кто ему подвержен и как оно проявляется, «Известиям» 9 августа рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что старт ПТСР дает травмирующее событие. Часто это опасность, от которой трудно или невозможно скрыться, на которую не получается повлиять, — нападение, похищение, техногенная катастрофа, серьезная транспортная авария, военные действия, плен, стихийное бедствие, теракт, психологическое или сексуальное насилие, физическая травма, смерть близкого человека.

«При этом ключевое значение имеет не только характер, длительность и интенсивность травмирующего воздействия, но и ранимость психики. Так, после ожогов ПТСР развивается у 80% детей и лишь у 30% взрослых. Психологи отмечают, что к ПТСР редко приводит одно кратковременное стрессовое воздействие, даже если оно сильное. Чаще расстройству предшествует несколько травмирующих эпизодов или продолжительная опасная ситуация», — рассказала Демьяновская.

По ее словам, расстройство может возникать у людей обоих полов, но женщины подвержены ему чаще. Возраст тоже может иметь значение: тяжелая психическая травма с большей вероятностью приведет к ПТСР у ребенка или подростка. Крайне высок риск травмирующих событий в жизни тех, кто живет в регионах частых стихийных бедствий или находится в зоне боевых действий.

Кроме того, у некоторых людей нервная система от природы более чувствительна к стрессу. Также уязвимы пациенты с психическими заболеваниями и те, кто принимает психоактивные вещества, рассказала врач. Кроме того, по ее словам, есть теория, согласно которой стрессовое расстройство с большей вероятностью формируется у тех, кого не поддерживают близкие и общество.

Демьяновская отметила, что психика каждого человека уникальна, поэтому и симптомы стрессового расстройства индивидуальны. Они могут проявляться через недели, месяцы или годы, видоизменяться, усиливаться или утихать.

«Психологи выделяют четыре группы симптомов. Прежде всего это регулярное проживание травмирующей ситуации в воспоминаниях и снах. Еще один характерный для ПТСР симптом — избегание мест, объектов или ситуаций, напоминающих о травме», — рассказала она.

Третья группа симптомов, по ее словам, связана с нервозностью, вспыльчивостью, раздражительностью, резкими сменами настроения или повышенным вниманием к опасности. Человек может плохо спать, проявлять неконтролируемую агрессию, испытывать сильнейшее чувство вины. При этом он дистанцируется от близких и общества, но чувствует себя уязвимым, одиноким и ненужным.

«Детям с ПТСР свойственна агрессия по отношению к себе и другим, суицидальные мысли. Им сложно наладить контакт со сверстниками и родителями. С подростками происходит то же самое, к тому же возникает непреодолимая тяга к риску: наркотикам, экстремальному спорту, незащищенному сексу, дракам», — добавила врач.

Она также отметила, что стрессовое расстройство может стать причиной нарушения когнитивных функций — внимания, памяти, способности концентрироваться. Человек теряет интерес к профессии, хобби, семье и всему, что прежде приносило ему радость.

«Переживать комплекс сильных эмоций после травмирующего события — совершенно нормально. Но если тяжелые симптомы сохраняются долго, приносят сильный дискомфорт, мешают вернуться к жизни, контактировать с другими людьми — стоит проконсультироваться с врачом. Ведь человек с ПТСР каждый день живет в своем личном кошмаре и часто не видит из него выхода», — подытожила Демьяновская.

Оскорбительная кислота: в школах запустят антибуллинговую программу
Для борьбы с травлей разработали четкий алгоритм действий для учителей и директоров

3 июля психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач назвала ситуации, когда родителям следует обратиться за психологической помощью для своих детей подросткового возраста.

По мнению врача, родителям необходимо обратить внимание на любые внезапные перемены в поведении подростка. К ним относятся беспричинные изменения в режиме сна, аппетите, появление страхов, апатии, вспышки агрессии, а также тревога и панические атаки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023