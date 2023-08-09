Врач назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства

В опасных ситуациях у человека возникает страх и ужас — это естественный механизм защиты. Но иногда опасность отступает, а тревога, ночные кошмары или вспышки агрессии остаются. Такое состояние называется посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). О том, кто ему подвержен и как оно проявляется, «Известиям» 9 августа рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что старт ПТСР дает травмирующее событие. Часто это опасность, от которой трудно или невозможно скрыться, на которую не получается повлиять, — нападение, похищение, техногенная катастрофа, серьезная транспортная авария, военные действия, плен, стихийное бедствие, теракт, психологическое или сексуальное насилие, физическая травма, смерть близкого человека.

«При этом ключевое значение имеет не только характер, длительность и интенсивность травмирующего воздействия, но и ранимость психики. Так, после ожогов ПТСР развивается у 80% детей и лишь у 30% взрослых. Психологи отмечают, что к ПТСР редко приводит одно кратковременное стрессовое воздействие, даже если оно сильное. Чаще расстройству предшествует несколько травмирующих эпизодов или продолжительная опасная ситуация», — рассказала Демьяновская.

По ее словам, расстройство может возникать у людей обоих полов, но женщины подвержены ему чаще. Возраст тоже может иметь значение: тяжелая психическая травма с большей вероятностью приведет к ПТСР у ребенка или подростка. Крайне высок риск травмирующих событий в жизни тех, кто живет в регионах частых стихийных бедствий или находится в зоне боевых действий.

Кроме того, у некоторых людей нервная система от природы более чувствительна к стрессу. Также уязвимы пациенты с психическими заболеваниями и те, кто принимает психоактивные вещества, рассказала врач. Кроме того, по ее словам, есть теория, согласно которой стрессовое расстройство с большей вероятностью формируется у тех, кого не поддерживают близкие и общество.

Демьяновская отметила, что психика каждого человека уникальна, поэтому и симптомы стрессового расстройства индивидуальны. Они могут проявляться через недели, месяцы или годы, видоизменяться, усиливаться или утихать.

«Психологи выделяют четыре группы симптомов. Прежде всего это регулярное проживание травмирующей ситуации в воспоминаниях и снах. Еще один характерный для ПТСР симптом — избегание мест, объектов или ситуаций, напоминающих о травме», — рассказала она.

Третья группа симптомов, по ее словам, связана с нервозностью, вспыльчивостью, раздражительностью, резкими сменами настроения или повышенным вниманием к опасности. Человек может плохо спать, проявлять неконтролируемую агрессию, испытывать сильнейшее чувство вины. При этом он дистанцируется от близких и общества, но чувствует себя уязвимым, одиноким и ненужным.

«Детям с ПТСР свойственна агрессия по отношению к себе и другим, суицидальные мысли. Им сложно наладить контакт со сверстниками и родителями. С подростками происходит то же самое, к тому же возникает непреодолимая тяга к риску: наркотикам, экстремальному спорту, незащищенному сексу, дракам», — добавила врач.

Она также отметила, что стрессовое расстройство может стать причиной нарушения когнитивных функций — внимания, памяти, способности концентрироваться. Человек теряет интерес к профессии, хобби, семье и всему, что прежде приносило ему радость.

«Переживать комплекс сильных эмоций после травмирующего события — совершенно нормально. Но если тяжелые симптомы сохраняются долго, приносят сильный дискомфорт, мешают вернуться к жизни, контактировать с другими людьми — стоит проконсультироваться с врачом. Ведь человек с ПТСР каждый день живет в своем личном кошмаре и часто не видит из него выхода», — подытожила Демьяновская.

3 июля психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач назвала ситуации, когда родителям следует обратиться за психологической помощью для своих детей подросткового возраста.

По мнению врача, родителям необходимо обратить внимание на любые внезапные перемены в поведении подростка. К ним относятся беспричинные изменения в режиме сна, аппетите, появление страхов, апатии, вспышки агрессии, а также тревога и панические атаки.