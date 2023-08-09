В Польше не исключили перекрытия железнодорожного сообщения с Белоруссией

Власти Польши не исключают, что на фоне обострения отношений с Белоруссией может быть принято решение о прекращении железнодорожного сообщения с этой страной. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, в среду, 9 августа.

«В случае необходимости все пограничные переходы с Белоруссией, в том числе железнодорожные, будут закрыты», — подчеркнул Вонсик, чьи слова передает Salon24.

Он также отметил, что речь идет об одновременном закрытии границы Польшей и Литвой, а также Латвией.

«Мы должны реагировать вместе — и я надеюсь, что к этому (помимо Литвы. — Ред.) присоединится и Латвия, потому что литовцы должны разговаривать с латышами по этому поводу, чтобы полностью изолировать Белоруссию», — заявил замглавы польского МВД.

8 августа стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. В беседе с «Известиями» белорусский политолог Алексей Дзермант прокомментировал эту новость. По его словам, стягивая войска к границе с Белоруссией, Польша «играет и на внутреннем поле», и на геополитической арене. Политолог отметил, что Варшава уже давно проводит в отношении Минска крайне недружественную политику.

До этого, 3 августа, заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский сказал, что в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. Он подчеркнул, что «на случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою».

В свою очередь, председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных сказал «Известиям», что заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие, — это механизм психологической и информационной войны.

В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.